شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الشيخ "السليمان" يوضح حكم الزكاة على المنزل المعروض للبيع والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أوضح الشيخ الدكتور عبدالسلام السليمان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى زكاة العقارالمعروض للبيع .
وقال الشيخ "السليمان " أنه إذا عُرض المنزل للبيع ومضى عليه عام أو أكثر دون بيع فيجب عى صاحبه إخراج الزكاه بعدد كل عام مضى على عرضه للبيع .
وأضاف في لقاء معه ، أنه يجب حساب رأس المال " سعر المنزل " على حسب كل عام ومن ثم إخراج الزكاه لرأس مال كل سنة قبل البيع .
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