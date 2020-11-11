شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الشيخ "السليمان" يوضح حكم الزكاة على المنزل المعروض للبيع والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح الشيخ الدكتور عبدالسلام السليمان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى زكاة العقارالمعروض للبيع .

وقال الشيخ "السليمان " أنه إذا عُرض المنزل للبيع ومضى عليه عام أو أكثر دون بيع فيجب عى صاحبه إخراج الزكاه بعدد كل عام مضى على عرضه للبيع .

وأضاف في لقاء معه ، أنه يجب حساب رأس المال " سعر المنزل " على حسب كل عام ومن ثم إخراج الزكاه لرأس مال كل سنة قبل البيع .