شكرا لمتابعة خبر عن ضبط 18 مخالفة ضريبية على 42 منشأة بالتجزئة في طريف والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):واصلت الهيئة العامة للزكاة والدخل، اليوم الأربعاء، جهودها للتأكد من التزام المنشآت بتطبيق الأنظمة الضريبية.
وتمكنت الهيئة، من ضبط 18 مخالفة ضريبية ضمن الجولات التفتيشية على 42 منشأة في قطاع التجزئة في محافظة طريف.
وأوضحت هيئة الزكاة والدخل، أن المخالفات تمثلت في: عدم تحصيل ضريبة القيمة المضافة، عدم الاحتفاظ بالفواتير الضريبية، عدم وجود الرقم الضريبي، حيث تم التأكد من تحصيل الضريبة 15%.
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