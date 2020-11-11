شكرا لمتابعة خبر عن "الأرصاد" تنبه بانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على بعض المناطق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم الأربعاء من انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على بعض المناطق . حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم الأربعاء من انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على بعض المناطق . وقالت " الأرصاد " أنه إعتباراً من مساء الجمعة المقبلة يطرأ إنخفاض في درجات الحرارة على الحدود الشمالية والجوف وتبوك . واعتباراً من صباح السبت تنخفض الحرارة على حائل والقصيم والرياض وشمال الشرقية .

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