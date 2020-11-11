شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. لحظة اجتياح السيول لغرب العويقيلة بالحدود الشمالية والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشف مقطع فيديو، عن لحظة اجتياح السيول لغرب محافظة العويقيلة التي تبعد بمسافة 45 كيلومترًا شمال غرب رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية، اليوم الأربعاء ٢٥-٣-١٤٤٢هـ.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد قالت أنه إعتباراً من مساء الجمعة المقبلة يطرأ إنخفاض في درجات الحرارة على الحدود الشمالية والجوف وتبوك، فيما من صباح السبت المقبل، تنخفض الحرارة على حائل والقصيم وشمال الشرقية.
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