شكرا لمتابعة خبر عن "الغذاء والدواء" توضح الإجراء الذي يمكن إتخاذه حال عدم توفر الدواء المطلوب والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء اليوم الأربعاء عن الإجراء الذي يمكن إتخاذه حال عدم توفر الدواء المطلوب .
وأكدت أنه يمكن البحث عن الدواء في الصيدليات المرجعية التي تتوفر بها غالبية الأدوية المستهدفة ، وذلك من خلال تطبيق " طمني " للأجهزة الذكية ، عن طريق الرابط التالي : هنا
أما إذا لم تكن متوفرة في الصيدليات المرجعية يمكن التقدم ببلاغ عن طريق مركز " تيقظ " لإستقبال بلاغات نقص كمية الأدوية ، وذلك عن طريق الرابط التالي : هنا
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