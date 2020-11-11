شكرا لمتابعة خبر عن "الغذاء والدواء" توضح الإجراء الذي يمكن إتخاذه حال عدم توفر الدواء المطلوب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء اليوم الأربعاء عن الإجراء الذي يمكن إتخاذه حال عدم توفر الدواء المطلوب .

وأكدت أنه يمكن البحث عن الدواء في الصيدليات المرجعية التي تتوفر بها غالبية الأدوية المستهدفة ، وذلك من خلال تطبيق " طمني " للأجهزة الذكية ، عن طريق الرابط التالي : هنا

أما إذا لم تكن متوفرة في الصيدليات المرجعية يمكن التقدم ببلاغ عن طريق مركز " تيقظ " لإستقبال بلاغات نقص كمية الأدوية ، وذلك عن طريق الرابط التالي : هنا