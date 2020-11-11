شكرا لمتابعة خبر عن «الجوازات» توضح إجراءات تعديل ترجمة الاسم بجواز السفر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت المديرية العامة للجوازات، اليوم الأربعاء، إجراءات تعديل ترجمة الاسم في جواز السفر في حال وجود خطأ في كتابته باللغة الإنجليزية.

وقالت مديرية الجوازات، أنه في حال الرغبة في تعديل ترجمة الاسم بالجواز يرجى مراجعة الأحوال المدنية للتعديل ومن ثم مراجعة إدارة الجوازات.

وعلى جانب آخر، أكدت "الجوازات" أن تصريح السفر يكون لمرة واحدة فقط، وذلك ردًا على استفسار أحد الأشخاص.