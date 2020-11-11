إصابات خلال انفجار بمقبرة في مدينة جدة السعودية

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، مساء اليوم الأربعاء 11 نوفمبر 2020، وقوع هجوم في مدينة جدة السعودية، أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص.

وأشارت وكالة الأنباء "رويترز" إلى أن الخارجية الفرنسية دانت الهجوم الذي وقع أثناء مراسم الاحتفال بذكرى انتهاء الحرب العالمية الأولى.

وقالت: "تدين السفارات التي كانت تشارك في مراسم الذكرى هذا الهجوم الجبان وغير المبرر على الإطلاق، وتدعو السلطات السعودية إلى إلقاء أكبر قدر ممكن من الضوء على هذا الهجوم، وتحديد الجناة وملاحقتهم". وفق روسيا اليوم

وأفادت وكالة "فرانس برس" وفقا لوزارة الخارجية الفرنسية، بأن هجوما بعبوة ناسفة وقع في مقبرة لغير المسلمين في جدة بغرب السعودية، أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص بجروح.

ومن جانبها، أعلنت قناة الجزيرة، إصابة 4 أشخاص على الأقل، خلال انفجار وقع بمقبرة لغير المسلمين في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

وقالت، إن انفجار جدة في السعودية، وقع خلال حضور عدد من القناصل الأجانب من بينهم الفرنسي.