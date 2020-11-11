القيادة تعزي ملك البحرين في وفاة الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، للملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، في وفاة الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة.

وقال الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود: علمنا ببالغ الألم نبأ وفاة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رحمه الله، وإننا إذ نبعث لجلالتكم ولأسرة الفقيد ولشعب مملكة البحرين الشقيق بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحان وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون.

كما بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة، لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، في وفاة الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة.

وقال ولي العهد: تلقيت ببالغ الحزن نبأ وفاة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رحمه الله، وأبعث لجلالتكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب.

وتوفي الشيخ خليفة بن سلمان بن حمد آل خليفة، رئيس الوزراء في مملكة البحرين الشقيقة، ونعى الديوان الملكي البحريني، رسميًّا، الفقيد صباح هذا اليوم في مستشفى مايو كلينك في الولايات المتحدة الأمريكية. وستتم مراسم الدفن بعد وصول جثمانه إلى أرض الوطن، وسوف تقتصر مراسم الدفن على عدد محدد من الأقارب.

وقد أمر الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة، بإعلان الحداد الرسمي أسبوعًا مع تنكيس الأعلام وتعطيل العمل في الدوائر الحكومية لمدة 3 أيام، ابتداءً من غد الخميس.

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