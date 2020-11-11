بعد أنباء عن وقوع حادث بها.. طوق أمني على مقبرة لغير المسلمين في جدة

فرضت القطاعات الأمنية طوقًا أمنيًٍا كاملًا، على مقبرة لغير المسلمين في جدة، بعد أنباء عن حادث أثناء وجود وفد دبوماسي أوروبي.

وتباشر الجهات الأمنية التحقيق لكشف ملابسات ما حدث وتطويق المنطقة؛ حرصًا على سلامة الموجودين، فيما بدا الوضع مستقرًا تمامًا بالمحافظة؛ ولم يتم تأكيد ما تم تداوله من أنباء بشأن وجود إصابات من عدمه وفق «الإخبارية».

وأفاد مراسل الإخبارية بأن المنطقة المشار إليها منطقة تاريخية، معروفة بتوافد الأجانب إليها، فيما تتواجد أجهزة الأمن بكل قطاعاتها، حرصًا على السلامة العامة لكل البعثات الدبلوماسية.