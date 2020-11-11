«الصحة»: 394 إصابة جديدة بكورونا.. وتعافي 421 حالة.. ووفاة 14 شخصًا

كشفت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 394 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 351849 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة أنه تم تسجيل 421 حالة تعافٍ جديدة، لتصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 338702 حالة، كما تم تسجيل 14 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة 5590 حالة.

ولمعرفة تفاصيل إجمالي توزيع حالات الإصابة والتعافي، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني المخصص من قبل وزارة الصحة للاطلاع على مستجدات الفيروس في المملكة، والإحصاءات اليومية عبر الرابط بالضغط هنا.

وكانت وزارة الصحة، قد شددت على أهمية التقيد بالإجراءات الاحترازية، وضرورة تطبيق التدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا حفاظًا على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة، داعيةً الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء بوصفه وسيلة مهمة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة، سواء طبية أو قماشية، أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

وجددت الصحة توصية مَنْ لديه أعراض بالتوجه إلى عيادات تطمن التي هيأتها لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، أو مراكز تأكد التي خصَّصتها لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب.

ويتم حجز موعد من خلال تطبيق (صحتي)، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية من خلال تطبيق (واتساب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.

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