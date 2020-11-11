بدء العمل في جراحة أورام العظام والعضلات بمستشفى المدينة المنورة

فريق طبي يُنهي معاناة مريضة ستينية استمرَّت عدة أعوام
أعلنت صحة المدينة المنورة عن بدء العمل في غرفة العمليات الجراحية المتخصصة لحالات أورام العظام والعضلات في مستشفى المدينة المنورة.
وأوضحت أن فريقًا طبيًّا في مستشفى المدينة المنورة، تمكَّن من إجراء عملية استئصال ورم في الركبة اليمنى لمريضة في الستين من عمرها بعد معاناة استمرَّت عدة أعوام، وقد تكللت العملية بالنجاح.
يُذكر أن مثل هذه الحالات الجراحية كان يتم إحالتها سابقًا إلى مستشفيات تخصصية خارج المنطقة للإجراء العلاجي.
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