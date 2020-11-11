«التأمينات» تكشف نسب تحمُّل صاحب العمل الاشتراكَ عن العامل

12% من أجره

كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، عن النسب التي يتحملها صاحب العمل للاشتراك عن العامل. ونشر الحساب الرسمي للتأمينات الاجتماعية على موقع «تويتر» إنفوجرافًا يفيد بأن صاحب العمل يتحمل 12% من أجر العامل (الأساسي + بدل السكن). وأضافت أن صاحب العمل يتحمل 9% عن نظام المعاشات و2٪ عن نظام الأخطار المهنية، و1٪ عن نظام التعطل عن العمل. اقرأ أيضًا: التأمينات تعدد ضوابط استحقاق المعاش لأسرة المشترك المتوفى

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