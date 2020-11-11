«حساب المواطن» يكشف حقيقة تأثر الدعم في حالة سجن أحد التابعين

أكد أن المستفيد الرئيسي لن يتأثر
أكد برنامج حساب المواطن أن عدم أهلية التابع لا يؤثر على أهلية المستفيد؛ وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «أحد تابعي الأسرة مسجون.. هل يؤثر على الدعم؟».
وردَّ حساب خدمة مستفيدي برنامج حساب المواطن عبر موقع «تويتر» موضحًا: «عدم أهلية التابع لا يؤثر على أهلية المستفيد الرئيسي وبقية التابعين، وستتم دراسة استحقاق رب الأسرة دون احتساب التابع غير المؤهل. وإذا انطبقت عليه معايير الاستحقاق فسوف يشمله الدعم».
وأعلن برنامج حساب المواطن، تفاصيل الدفعة السادسة والثلاثين «نوفمبر 2020» التي تمَّ إيداعُها في حسابات المستفيدين، أمس الثلاثاء، مشيرًا إلى أنه تم إيداع «1.8» مليار ريال للمستفيدين المكتملة طلباتهم.
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