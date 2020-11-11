في موقف سيارات «الملك عبدالعزيز التخصصي»
تعرض طبيب مقيم من جنسية عربية لإطلاق نار من مواطن في مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بسكاكا؛ وذلك في موقف السيارات التابع للمستشفى.
وكشفت مصادر لـ«عاجل» أن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على المواطن السعودي، وهو في الخمسينيات من عمره، فيما يتلقى الطبيب العلاج بعد إصابته وهو بحالة حرجة.
ولفتت إلى أنه سيصدر بيان رسمي من المتحدث الرسمي لشرطة منطقة الجوف حيال هذه الحادثة.
كانت هذه تفاصيل خبر إطلاق نار على طبيب بمستشفى في سكاكا.. والأمن يضبط الجاني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.