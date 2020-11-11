إطلاق نار على طبيب بمستشفى في سكاكا.. والأمن يضبط الجاني

تعرض طبيب مقيم من جنسية عربية لإطلاق نار من مواطن في مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بسكاكا؛ وذلك في موقف السيارات التابع للمستشفى.

وكشفت مصادر لـ«عاجل» أن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على المواطن السعودي، وهو في الخمسينيات من عمره، فيما يتلقى الطبيب العلاج بعد إصابته وهو بحالة حرجة.

ولفتت إلى أنه سيصدر بيان رسمي من المتحدث الرسمي لشرطة منطقة الجوف حيال هذه الحادثة.