بحثا عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك
استقبل نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، في مكتبه بالوزارة، سفير مملكة ماليزيا لدى المملكة عبدالرزاق عبدالوهاب.
وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
اقرأ أيضًا:
نائب وزير الخارجية يستقبل سفير الإمارات لدى المملكة
الملفات العسكرية والربط الكهربائي يتصدران المباحثات السعودية العراقية
وزير الخارجية وجوزيف بوريل يبحثان علاقات التعاون بين المملكة والاتحاد الأوروبي
كانت هذه تفاصيل خبر «الخريجي» وسفير ماليزيا لدى المملكة يستعرضان العلاقات الثنائية بين البلدين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.