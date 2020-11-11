«الخريجي» وسفير ماليزيا لدى المملكة يستعرضان العلاقات الثنائية بين البلدين

استقبل نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، في مكتبه بالوزارة، سفير مملكة ماليزيا لدى المملكة عبدالرزاق عبدالوهاب.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

اقرأ أيضًا:

نائب وزير الخارجية يستقبل سفير الإمارات لدى المملكة

الملفات العسكرية والربط الكهربائي يتصدران المباحثات السعودية العراقية

وزير الخارجية وجوزيف بوريل يبحثان علاقات التعاون بين المملكة والاتحاد الأوروبي