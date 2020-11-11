تعميم رسمي بتخصيص خطبة الجمعة حول التحذير من جماعة الإخوان الإرهابية

وجه الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية؛ بتخصيص خطبة الجمعة المقبلة للحديث عن أهمية الاجتماع على الحق والتحذير من التفرق والاختلاف، وكل ما يؤثر على وحدة الصف خلف ولي الأمر، والتحذير من الجماعات ذات البيعة والتنظيم، وفي مقدمتها جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، وأنهم من الخوارج، كما تضمن التوجيه قراءة بيان هيئة كبار العلماء كاملًا أثناء الخطبة.

جاء ذلك في تعميمٍ أصدره الوزير آل الشيخ، اليوم، تضمَّن التنويه والإشادة ببيان هيئة كبار العلماء بالمملكة الصادر أمس الثلاثاء، المتضمن تجريم جماعة الإخوان المسلمين، وأنها جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام.

ويأتي التعميم في إطار حرص الوزارة على أهمية البيان الشرعي والتحذير من الجماعات المتطرفة، وبيان خطرها على الدين والمجتمع، واستمرارًا لما يقوم به الخطباء من الحث على الاجتماع والتحذير من الفرقة والاختلاف وتبصير الناس بخطر جماعة الإخوان الإرهابية وغيرها من الجماعات، تحقيقًا لرسالة الوزارة وأهدافها العامة.

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