أكثر من 89 ألف مستفيد من خدمات عيادات «تطمن» في الأحساء

قدَّمت عيادات «تطمن» في محافظة الأحساء خدماتها لـ89774 مستفيدًا< وذلك منذ بدء العمل فيها حتى الآن.

وأوضح التجمع الصحي في الأحساء أن عيادات «تطمن» مخصصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد (COVID-19) وتُقدم خدماتها من خلال 3 عيادات موزعة على عدة مراكز صحية، تشمل المراكز الصحية في البندرية، والشعبة، والمركز، وهي متاحة لجميع المواطنين والمقيمين ومخالفي نظام الإقامة.

وتقوم عيادات تطمن باستقبال من يعانون من أعراض كورونا، مثل ارتفاع درجة حرارة الجسم، أو ضيق في التنفس، أو ألم في الصدر، أو سعال، أو احتقان في الحلق، أو إسهال، أو فقدان لحاستي الشم والتذوق؛ وذلك دون حجز موعد. أما مراكز «تأكد» فخُصصت للذين لا يعانون أعراضًا، ويمكن الاستفادة منها عن طريق حجز موعد عبر تطبيق «صحتي».

وكانت وزارة الصحة أعلنت أمس الثلاثاء، تسجيل 471 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 351455 حالة.

وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل 493 حالة تعافٍ جديدة، لتصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 338281 حالة، كما تم تسجيل 17 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة منذ بدء الجائحة حتى الآن، إلى 5576 حالة.

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