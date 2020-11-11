«صحة المدينة» تغلق مستشفى خاصًّا لمخالفته إجراءات كورونا

كشف المتحدث الإعلامي بصحة المدينة المنورة مؤيد أبو عنق، اليوم الأربعاء، أن لجنة النظر في مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة، أصدرت قرارًا يقضي بإغلاق مستشفى خاص بالمدينة المنورة تحفظيًّا، بناءً على المخالفات التي تمَّ رصدها.



وأوضح أن ذلك يأتي بناءً على ما تم رصده من مخالفات تتعلق بتطبيق الإجراءات الوقائية الخاصة بفيروس كورونا المستجد والعديد من المخالفات الفنية والإدارية الأخرى.

ونوه أبو عنق إلى أن وزارة الصحة تؤكد أهمية التقيد والالتزام بالإجراءات والتعليمات الصادرة عنها لجميع المؤسسات الصحية حفاظًا على صحة وسلامة الجميع.

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