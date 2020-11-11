مصادر «عاجل »: الجهات الأمنية تباشر حالة فيديو «معنفة عرعر»

كشفت مصادر أن الجهات الأمنية مع الجهات ذات العلاقة بالعنف الأسري، تتحقق من صحة المقطع والأطراف في فيديو صراخ سيدة تعرضت للعنف من قبل زوجها في منطقة عرعر.

وأكدت مصادر من حماية عرعر لـ«عاجل» أنه تمَّت مباشرة الحالة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وفي وقت سابق، تفاعل مركز بلاغات العنف الأسري مع مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة لسيدة تعرضت للتعنيف على يد زوجها بمنطقة عرعر.

وقال الحساب الرسمي لمركز بلاغات العنف الأسري على موقع «تويتر»: «إشارةً إلى ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول سيدة تتعرض للعنف من قبل زوجها؛ نوضح أنه تم رصد الحالة في مركز بلاغات العنف الأسري».