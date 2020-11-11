افتتاح ملتقى الفرص الاستثمارية بجامعة نجران

افتتح رئيس جامعة نجران، الأستاذ الدكتور فلاح بن فرج السبيعي، مؤخراً، الملتقى الأول للفرص الاستثمارية بالمدينة الجامعية 2020، بمشاركة عدد من رجال وسيدات الأعمال والمستثمرين والجهات المعنية.

وشدد رئيس الجامعة في كلمته على مواصلة الجامعة مدَّ جسور التعاون مع المجتمع، حيث هيَّأت جميع إمكاناتها لخدمة دوت الخليج، فعقدت الجامعة كثيراً من الشراكات مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة، ونفذت عديداً من الدورات التدريبية التطويرية لأبناء وبنات المنطقة، مبيناً أن ذلك يأتي حرصاً على تلبية احتياجات جميع شرائح المجتمع، والعمل على التدريب والتطوير؛ بما يسهم في تنمية مهاراتهم وتثقيفهم.

وأضاف السبيعي أن الجامعة بعد أن أكملت مشاريعها التعليمية من مبانٍ وبرامجَ ومرافقَ متقدمةٍ انطلقت إلى مرحلة جديدة وتحول شامل في جميع المجالات، وذلك وفق خطط وأهداف عملت الجامعة على رسمها تماشياً مع نظام الجامعات الجديد الذي ينص على إشراك القطاع الخاص في التنمية، مما سيسهم في تطوير الجامعة ومضاعفة إمكاناتها.

بعد ذلك، شاهد الجميع عرضاً مرئياً استعرض مشاريع الجامعة، ومرافقها، ثم قدم مدير عام إدارة المشاريع والصيانة والمرافق بالجامعة، المهندس حسن آل جريب، ورقة توضيحية عن مشاريع المدينة الجامعية وفرص الاستثمار، وورقة عن الفرص الاستثمارية الواعدة في الجامعة قدمها مشرف وحدة الاستثمار والأوقاف وتنمية الموارد، الدكتور حسن آل سدران، كما قدم عميد شؤون الطلاب، الدكتور يوسف الحازمي، ورقة استعرض خلالها الفرص الاستثمارية في العمادة.