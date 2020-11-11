السعودية اليوم / شؤون الحرمين تنظم دخول وخروج المصلين عبر 4 منافذ



مكة المكرمة 25 ربيع الأول 1442هـ الموافق 11 نوفمبر 2030م واس

تسهم الإدارة العامة للأمن والسلامة ممثلة في إدارة الأمن بالمسجد الحرام في كثير من المهام التي تصب في نجاح مهمة التفويج وتسعى لتقديم أرقى الخدمات الميدانية نظير الدعم غير المحدود من قبل الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

وبين مدير الإدارة العامة للأمن والسلامة فايز الحارثي أن من مهام الإدارة المساندة في تنظيم المصلين أثناء الطواف، وترك مسافة آمنة بينهم، وتحويلهم بعد الانتهاء من الطواف إلى مصلى الركعتين. وأضاف يتم ارشاد المعتمرين لتطبيق التباعد، والحرص علي لبس الكمام، وتوجيههم نحو المسار المحدد للمسعى وعدم الجلوس في المصلى بعد الانتهاء من الركعتين وكذلك الكشف الحراري على قاصدي المسجد الحرام مع الجهات الصحية وذلك فور وصولهم إلى أحد الأبواب المحددة للدخول، وتنظيم الحركة في جبل الصفا ومنع الَوقوف والتجمع.

كما يقوم أفراد الأمن بالمساندة في تطبيق الإجراءات الاحترازية، ومتابعة التدابير الوقائية، ومراعاة الالتزام بأدوات السلامة وتنظيم دخول وخروج المصليين في الدور الأول والأبواب والسلالم التالية: سلم (91)، سلم (74)، سلم (84)، سلم الشبيكة، جسر الشبيكة، والمساندة في منع الجلوس في الأروقة، وتيسير حركة قاصدي المسجد الحرام خلال استخدامهم السلالم الكهربائية.

// انتهى //

16:50ت م

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