السعودية اليوم / أمانة الشرقية تزيل 8500 م3 أنقاض ومخلفات بناء بالجبيل



الدمام 25 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 11 نوفمبر 2020 م واس

نفذت أمانة المنطقة الشرقية أعمال إزالة 224 معدة وشاحنة من شوارع محافظة الجبيل، شملت شارع المدينة المنورة وشارع الملك فهد، والتي كانت تعد أحد مشوهات المظهر العام، وأزالت 1200 مترا طوليًّا من الكتابات والملصقات المشوهة، و55 لوحة من اللوحات الإعلانية المخالفة والمشوهة للمظهر العام، إلى جانب معالجة وضع الباعة الجائلين.

كما قامت الأمانة بإزالة 8500 متر مكعب من الأنقاض ومخلفات بناء مجهولة المصدر، و 21 مظلة في المواقف الموجودة في الأراضي الفضاء داخل الأحياء، بالإضافة إلى إزالة مخلفات البناء والهدم من الأراضي الفضاء والنظافة بشكل عام، وإصلاح حفر الشوارع والأرصفة المتهالكة، وردم تجمعات مياه الأمطار بالأحياء السكنية بالمحافظة وفق برنامج زمني، إذ تم دفن 25 تجمعات مائية في مخطط الحمراء ومخطط الخالدية.

وتهدف حملة إزالة مشوهات المظهر العام إلى معالجة عناصر التشوه البصري، المتمثلة في اللوحات الدعائية المخالفة والكتابات والملصقات، ومخلفات البناء والهدم، بالإضافة إلى السيارات التالفة والمهملة، وحفر الشوارع والأرصفة المتهالكة.

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16:46ت م

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