السعودية اليوم / جائزة المراعي للطبيب البيطري تعلن أسماء الفائزين في دورتها الثانية عشرة للعام 1442هـ/2020م



الدمام 25 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 11 نوفمبر 2020 م واس

أعلنت أمانة جائزة المراعي للطبيب البيطري التي تنفذها الجمعية الطبية البيطرية

وحصل على جائزة أفضل طبيب بيطري في مجال المختبرات البيطرية مناصفة الدكتور علاء الدين بن حمد حكمي من أمانة منطقة جازان والدكتور ذيب بن مهراس المري من وزارة البيئة و المياه و الزراعة، كما فاز بجائزة أفضل طبيب بيطري ممارس لدول

فيما حصلت على جائزة أفضل طبيبة بيطرية لدول مجلس التعاون الخليجي الدكتورة سماح بنت محمود الشريف من وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بسلطنة عمان، وحصل على جائزة الباحث المتميز في الطب البيطري الدكتور إسلام محمد سعدالدين من جمهورية مصر العربية ويعمل بكلية علوم الأغذية والزراعة بجامعة الملك سعود.

// انتهى //

16:46ت م

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الدمام 25 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 11 نوفمبر 2020 م واسأعلنت أمانة جائزة المراعي للطبيب البيطري التي تنفذها الجمعية الطبية البيطرية السعودية ومقرها جامعة الملك فيصل بالأحساء أمس، أسماء الفائزين بالجائزة في دورتها الثانية عشر للعام 1442هـ/2020م بفروعها المختلفة.وحصل على جائزة أفضل طبيب بيطري في مجال المختبرات البيطرية مناصفة الدكتور علاء الدين بن حمد حكمي من أمانة منطقة جازان والدكتور ذيب بن مهراس المري من وزارة البيئة و المياه و الزراعة، كما فاز بجائزة أفضل طبيب بيطري ممارس لدول مجلس التعاون الخليجي الدكتور أحمد ضيدان العجمي من الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروةالسمكية بدولة الكويت.فيما حصلت على جائزة أفضل طبيبة بيطرية لدول مجلس التعاون الخليجي الدكتورة سماح بنت محمود الشريف من وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بسلطنة عمان، وحصل على جائزة الباحث المتميز في الطب البيطري الدكتور إسلام محمد سعدالدين من جمهورية مصر العربية ويعمل بكلية علوم الأغذية والزراعة بجامعة الملك سعود.// انتهى //16:46ت م0144

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