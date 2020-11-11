شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : إصابة شرطي سعودى وموظف بالقنصلية اليونانية في "حادث جدة" والان نبدء بالتفاصيل

صرّح المُتحدث الإعلامي لإمارة منطقة مكة المكرمة سلطان الدوسري ، بأن الجهات الأمنية باشرت صباح اليوم الأربعاء حادثة اعتداء جبان أثناء حضور القنصل الفرنسى لمناسبة في محافظة جدة ، نتج عنه إصابة أحد موظفي القنصلية اليونانية ورجل أمن سعودي بإصابتين طفيفتين ، وقد باشرت الجهات الأمنية التحقيقات في ذلك ،ولا يزال محل المتابعة الأمنية.

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