شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : خادم الحرمين يجري اتصالاً هاتفياً بملك البحرين والان نبدء بالتفاصيل

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بأخيه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة.

وأعرب خادم الحرمين الشريفين، خلال الاتصال عن خالص عزائه ومواساته لجلالته في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بمملكة البحرين ـ رحمه الله ـ، داعياً الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهمهم الصبر والسلوان.

وقد عبر جلالة ملك مملكة البحرين عن بالغ شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، على صادق عزاءه لهم، سائلا الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، ويجزل له الأجر على مواساته في الفقيد ـ رحمه الله ـ.