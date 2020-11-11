شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : بالصور .. شاهد اول صور لموقع حادث انفجار في مقبرة بجدة والان نبدء بالتفاصيل

وقع انفجار في مقبرة بمدينة جدة التاريخية ، أسفر عن عدد من المصابين وقد تم نقلهم على الفور إلى المستشفيات لعلاجهم .

ومن المتوقع خلال ساعات صدور بيان رسمي من الجهات الرسمية حول الحادث بكافة التفاصيل .