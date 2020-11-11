ثغرتان خطيرتان في WhatsApp تهدد أمن مستخدمي آبل

2020-11-11

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

حذر خبراء التقنية مستخدمي تطبيق WhatsApp و WhatsApp Business على هواتف آبل بنظام التشغيل iOS من ثغرتين أمنيتين رئيسيتين عاليتي المخاطر.

وبحسب موقع India Today فقد تم الكشف عن أن الثغرات الأمنية المتعددة تسمح للمهاجمين عن بُعد بتجاوز قيود الأمان وتنفيذ تعليمات برمجية عشوائية على النظام المستهدف.

الثغرة الأولى في WhatsApp

وتتعلق الثغرة الأولى بالتحكم في الوصول في ميزة قفل الشاشة، حيث كشف التقرير أن المهاجم يمكنه استغلال الثغرة باستخدام سيري Siri للتواصل حتى لو كان الهاتف مقفلًا، ما يسمح له بتجاوز قيود الأمان.

الثغرة الثانية

أما الثغرة الثانية use-after-free الموجودة على نظام التشغيل iOS يرسل فيها المهاجم ملصقًا متحركًا مصنوعًا خصيصًا لجهة الاتصال المستهدفة أثناء مكالمة فيديو، الأمر الذي يؤدي إلى وضع المكالمة قيد الانتظار بالتوازي مع حدوث عدة أحداث معًا دون معرفة المستخدم.

وأضاف التقرير أيضًا أنه إذا نجح المهاجم في استغلال هذه الثغرة الأمنية، فقد يؤدي ذلك عدة مخاطر أبرزها تلف الذاكرة وتنفيذ التعليمات البرمجية عن بُعد.

ونصح الخبراء التقنيون جميع المستخدمين بالتحديث إلى أحدث إصدارات WhatsApp من متجر آبل.

وكان قد طرح تطبيق المراسلة الفورية المملوك لـ فيسبوك عددًا كبيرًا من الميزات هذا الشهر بما في ذلك ميزة كتم الصوت للأبد للدردشات المزعجة، والرسائل ذاتية التدمير، بالإضافة إلى خدمة المدفوعات الرقمية في الهند، وإضافة زر التسوق.

