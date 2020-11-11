محمد بن مسعود - الدمام - 11 نوفمبر 2020 - 25 ربيع الأول 1442 03:43 PM طوق أمني متكامل حول مقبرة لغير المسلمين في #جدة طوق أمني متكامل حول مقبرة لغير المسلمين في #جدة قالت قناة "الإخبارية" اليوم نقلاً عن مراسلها: إن الجهات الأمنية فرضت طوقاً أمنياً متكاملاً حول مقبرة لغير المسلمين في #جدة. — الإخبارية عاجل (@EKH_brk) لقطات خاصة من #الإخبارية لمحيط مقبرة لغير المسلمين في #جدة#الإخبارية_عاجل pic.twitter.com/TXtCRu43rM — الإخبارية عاجل (@EKH_brk) November 11, 2020 الكلمات المفتاحية — الإخبارية عاجل (@EKH_brk) ، طوق أمني متكامل حول مقبرة لغير المسلمين في #جدة ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

كانت هذه تفاصيل خبر طوق أمني متكامل حول مقبرة لغير المسلمين في #جدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.