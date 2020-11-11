، اليونان تمنح "السيسي" أعلى وأقدم وسام ،

محمد بن مسعود - الدمام - في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها

قلّدت رئيسة اليونان كاترينا ساكيلاروبولو، الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أعلى وأقدم وسام لدى اليونان، بينما منحها الرئيس المصري وسام قلادة النيل العظمى.

ووفق "روسيا اليوم"، فقد كان الرئيس المصري قد التقى، اليوم، "ساكيلاروبولو"، في إطار الزيارة الرسمية له إلى اليونان، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمي، وتم استعراض حرس الشرف وعزف السلامين الوطنيين.

واعتذرت "ساكيلاروبولو"، لـ"السيسي"؛ بسبب عدم تقديم ما يليق به من استقبال حافل؛ نظراً لتفشي فيروس كورونا.