- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
قلّدت رئيسة اليونان كاترينا ساكيلاروبولو، الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أعلى وأقدم وسام لدى اليونان، بينما منحها الرئيس المصري وسام قلادة النيل العظمى.
ووفق "روسيا اليوم"، فقد كان الرئيس المصري قد التقى، اليوم، "ساكيلاروبولو"، في إطار الزيارة الرسمية له إلى اليونان، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمي، وتم استعراض حرس الشرف وعزف السلامين الوطنيين.
واعتذرت "ساكيلاروبولو"، لـ"السيسي"؛ بسبب عدم تقديم ما يليق به من استقبال حافل؛ نظراً لتفشي فيروس كورونا.
11 نوفمبر 2020 - 25 ربيع الأول 1442 03:17 PM
في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بهااليونان تمنح "السيسي" أعلى وأقدم وسام
قلّدت رئيسة اليونان كاترينا ساكيلاروبولو، الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أعلى وأقدم وسام لدى اليونان، بينما منحها الرئيس المصري وسام قلادة النيل العظمى.
ووفق "روسيا اليوم"، فقد كان الرئيس المصري قد التقى، اليوم، "ساكيلاروبولو"، في إطار الزيارة الرسمية له إلى اليونان، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمي، وتم استعراض حرس الشرف وعزف السلامين الوطنيين.
واعتذرت "ساكيلاروبولو"، لـ"السيسي"؛ بسبب عدم تقديم ما يليق به من استقبال حافل؛ نظراً لتفشي فيروس كورونا.
، اليونان تمنح "السيسي" أعلى وأقدم وسام ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر اليونان تمنح "السيسي" أعلى وأقدم وسام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.