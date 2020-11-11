السعودية | الدكتور الربيعة يلتقي رئيس أركان الجيش العراقي

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 3:08 مساءً, 11 نوفمبر 2020 م المناطق_الرياض التقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، في مقر المركز بالرياض اليوم، معالي رئيس أركان الجيش العراقي الفريق الأول الركن عبد الأمير رشيد يارالله.

واستعرض الدكتور الربيعة خلال اللقاء أعمال وإنجازات المركز الإغاثية والإنسانية التي قام بها والبرامج التي نفذها منذ إنشائه لمختلف دول وشعوب العالم ومنها جمهورية العراق الشقيقة.

كما جرى بحث الموضوعات المتصلة بالشؤون الإنسانية والإغاثية بين البلدين وسبل تعزيزها.

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