الصحة : إثبات التعافي لا يحتاج فحص كورونا

2020-11-11

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعادت وزارة الصحة التأكيد على أن إثبات التعافي لا يحتاج إلى فحص كورونا مجددًا، داعية في نفس الوقت إلى التقيد بعدد من التعليمات والتوصيات المهمة بعد الشفاء من كوفيد 19.

وقالت الصحة إنه بعد إتمام فترة العزل المنزلي يمكن التوجه إلى العمل ومباشرة العمل في المكتب، لكن يجب أن يتم تطبيق التباعد الاجتماعي والحرص على غسل اليدين جيدًا.

كما نصحت الصحة بغسل الملابس بالماء والصابون باستخدام المياه الساخنة بدرجة (60 – 70C) مع التأكيد على أهمية تعقيم سلة الغسيل.

أهمية الخطوات الاستباقية والاحترازات

وكانت وزارة الصحة أكدت أن الخطوات الاستباقية والاحترازات الوقائية والبروتوكولات الصحية التي تم تطبيقها والخدمات الصحية الداعمة التي هيأتها القيادة الحكيمة كان لها الأثر الملموس بفضل الله في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والتعامل باحترافية في التصدي لهذه الجائحة والحد من انتشارها والتخفيف من آثارها.

تطبيق البروتوكولات الوقائية

وطالب المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي الجميع بالحرص على توخي الحذر حتى لا يكون سببًا في نقل العدوى لمن حوله، حاثًا الجميع عند الشعور بأحد أعراض كورونا على عزل نفسه مباشرة والتوجه إلى أقرب عيادة تطمن، مبينًا أن العلماء يتابعون الجائحة ويراقبون ما إذا كانت هناك موجات أخرى.



