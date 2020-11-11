، تعرف على حقيقة فيديو "ترامب يحطم محتويات المكتب البيضاوي" ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
تداول رواد مواقع التواصل على نطاق واسع شريط فيديو منسوب للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أثناء تحطيم مكتبه؛ غضباً من خسارته في الانتخابات الرئاسية أمام منافسه جو بايدن، الأسبوع الماضي.
وأكدت منصة التحقق من المحتوى التابعة لوكالة "فرانس برس" أن الفيديو مفبرك، وليس له أي أساس من الصحة.
وقالت منصة "في ميزان فرانس برس": إن الفيديو عبارة عن مشهد تمثيلي من برنامج كوميدي بُث عام 2017.
ويظهر في الفيديو شخص يبدو أنه "ترامب" يحمل عصا بيسبول، ويحطم محتويات مكتب شبيه بالمكتب الرئاسي في البيت الأبيض.
وجاء في النص المرافق له: "بعد فوز بايدن بالانتخابات الأمريكية، ترامب يفقد صوابه ويحطم كل ما حوله".
وحظي المقطع بآلاف المشاركات على موقع "فيس بوك"، تزامناً مع إعلان فوز "بايدن" في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، ورفض "ترامب" الإقرار بالخسارة، مُصراً أن الانتخابات شهدت تزويراً.
وأكدت "فرانس برس" أن الفيديو ليس حقيقياً ولا علاقة له بالسباق الرئاسي، إذ أرشد البحث عنه عبر الأدوات التقنية إلى برنامج كوميدي بث على قناة "كوميدي سنترال" الأمريكية قبل 3 أعوام.
ويحمل البرنامج اسم "The President Show" وقد عرض عام 2017، مع حلقات خاصة كان آخرها وثائقي ساخر عن البرنامج عرض في أكتوبر عام 2018، مع مبتكر البرنامج الممثل أنتوني أتامانويك الذي جسد دور "ترامب".الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
11 نوفمبر 2020 - 25 ربيع الأول 1442 02:48 PM
مقطع متداول كان قد حصد آلاف المشاركات على "فيس بوك" مؤخراًتعرف على حقيقة فيديو "ترامب يحطم محتويات المكتب البيضاوي"
تداول رواد مواقع التواصل على نطاق واسع شريط فيديو منسوب للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أثناء تحطيم مكتبه؛ غضباً من خسارته في الانتخابات الرئاسية أمام منافسه جو بايدن، الأسبوع الماضي.
وأكدت منصة التحقق من المحتوى التابعة لوكالة "فرانس برس" أن الفيديو مفبرك، وليس له أي أساس من الصحة.
وقالت منصة "في ميزان فرانس برس": إن الفيديو عبارة عن مشهد تمثيلي من برنامج كوميدي بُث عام 2017.
ويظهر في الفيديو شخص يبدو أنه "ترامب" يحمل عصا بيسبول، ويحطم محتويات مكتب شبيه بالمكتب الرئاسي في البيت الأبيض.
وجاء في النص المرافق له: "بعد فوز بايدن بالانتخابات الأمريكية، ترامب يفقد صوابه ويحطم كل ما حوله".
وحظي المقطع بآلاف المشاركات على موقع "فيس بوك"، تزامناً مع إعلان فوز "بايدن" في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، ورفض "ترامب" الإقرار بالخسارة، مُصراً أن الانتخابات شهدت تزويراً.
وأكدت "فرانس برس" أن الفيديو ليس حقيقياً ولا علاقة له بالسباق الرئاسي، إذ أرشد البحث عنه عبر الأدوات التقنية إلى برنامج كوميدي بث على قناة "كوميدي سنترال" الأمريكية قبل 3 أعوام.
ويحمل البرنامج اسم "The President Show" وقد عرض عام 2017، مع حلقات خاصة كان آخرها وثائقي ساخر عن البرنامج عرض في أكتوبر عام 2018، مع مبتكر البرنامج الممثل أنتوني أتامانويك الذي جسد دور "ترامب".
، تعرف على حقيقة فيديو "ترامب يحطم محتويات المكتب البيضاوي" ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على حقيقة فيديو "ترامب يحطم محتويات المكتب البيضاوي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.