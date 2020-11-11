، جازان.. تدخل طبي ناجح لإعادة الحركة لمريض تعرض لجلطة الدماغية ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
أنقذ فريق طبي في مستشفى الملك فهد المركزي في جازان، حياة سبعيني يعاني من شلل نصفي للشق الأيسر من جسده؛ نتيجة إصابته بجلطة دماغية، حيث تم التدخل العلاجي الناجح وإعادة الحركة للشق الأيسر.
وكان الفريق الطبي قد باشر المريض بخطة علاجية تم من خلالها حقنه بأدوية إذابة الجلطات وتحويله إلى قسم الأشعة التداخلية وقسطرة الأوعية الدموية؛ لعلاج الجزء المصاب من الدماغ، حيث تم إجراء القسطرة وإعادة التروية الدموية للمخ والأعصاب بالكامل واستخراج الجلطة الدماغية.
وتماثل المريض للشفاء -ولله الحمد- وعادت الحركة إلى الشق الأيسر، حيث أصبحت درجة القوة في يده اليسرى 5/3 بدلاً من 5/0، وأصبحت درجة القوة في قدمه اليسرى 5/4 بدلاً من 5/0، وما زال المريض يتلقى الرعاية الطبية وفق الخطة العلاجية الموضوعة من قبل الفريق الطبي.
يذكر أن مثل هذه الحالات من الجلطات الدماغية تحتاج إلى تدخل علاجي بأدوية إذابة الجلطات في أول أربع ساعات ونصف من الإصابة، والتدخل بالقسطرة الشريانية في أول ثمان ساعات من إصابة المريض بالأعراض، ويوصي الفريق الطبي بالحضور المباشر للمستشفى عند الإصابة لتقديم العلاج في الوقت المناسب.فريق طبي مستشفى الملك فهد المركزي جازان
جازان.. تدخل طبي ناجح لإعادة الحركة لمريض تعرض لجلطة الدماغيةفهد كاملي الخليج 365 2020-11-11
أنقذ فريق طبي في مستشفى الملك فهد المركزي في جازان، حياة سبعيني يعاني من شلل نصفي للشق الأيسر من جسده؛ نتيجة إصابته بجلطة دماغية، حيث تم التدخل العلاجي الناجح وإعادة الحركة للشق الأيسر.
وكان الفريق الطبي قد باشر المريض بخطة علاجية تم من خلالها حقنه بأدوية إذابة الجلطات وتحويله إلى قسم الأشعة التداخلية وقسطرة الأوعية الدموية؛ لعلاج الجزء المصاب من الدماغ، حيث تم إجراء القسطرة وإعادة التروية الدموية للمخ والأعصاب بالكامل واستخراج الجلطة الدماغية.
وتماثل المريض للشفاء -ولله الحمد- وعادت الحركة إلى الشق الأيسر، حيث أصبحت درجة القوة في يده اليسرى 5/3 بدلاً من 5/0، وأصبحت درجة القوة في قدمه اليسرى 5/4 بدلاً من 5/0، وما زال المريض يتلقى الرعاية الطبية وفق الخطة العلاجية الموضوعة من قبل الفريق الطبي.
يذكر أن مثل هذه الحالات من الجلطات الدماغية تحتاج إلى تدخل علاجي بأدوية إذابة الجلطات في أول أربع ساعات ونصف من الإصابة، والتدخل بالقسطرة الشريانية في أول ثمان ساعات من إصابة المريض بالأعراض، ويوصي الفريق الطبي بالحضور المباشر للمستشفى عند الإصابة لتقديم العلاج في الوقت المناسب.
11 نوفمبر 2020 - 25 ربيع الأول 1442
02:53 PM
عانى من شلل نصفي للشق الأيسر من جسده.. ولا يزال يتلقى الرعاية الطبية
أنقذ فريق طبي في مستشفى الملك فهد المركزي في جازان، حياة سبعيني يعاني من شلل نصفي للشق الأيسر من جسده؛ نتيجة إصابته بجلطة دماغية، حيث تم التدخل العلاجي الناجح وإعادة الحركة للشق الأيسر.
وكان الفريق الطبي قد باشر المريض بخطة علاجية تم من خلالها حقنه بأدوية إذابة الجلطات وتحويله إلى قسم الأشعة التداخلية وقسطرة الأوعية الدموية؛ لعلاج الجزء المصاب من الدماغ، حيث تم إجراء القسطرة وإعادة التروية الدموية للمخ والأعصاب بالكامل واستخراج الجلطة الدماغية.
وتماثل المريض للشفاء -ولله الحمد- وعادت الحركة إلى الشق الأيسر، حيث أصبحت درجة القوة في يده اليسرى 5/3 بدلاً من 5/0، وأصبحت درجة القوة في قدمه اليسرى 5/4 بدلاً من 5/0، وما زال المريض يتلقى الرعاية الطبية وفق الخطة العلاجية الموضوعة من قبل الفريق الطبي.
يذكر أن مثل هذه الحالات من الجلطات الدماغية تحتاج إلى تدخل علاجي بأدوية إذابة الجلطات في أول أربع ساعات ونصف من الإصابة، والتدخل بالقسطرة الشريانية في أول ثمان ساعات من إصابة المريض بالأعراض، ويوصي الفريق الطبي بالحضور المباشر للمستشفى عند الإصابة لتقديم العلاج في الوقت المناسب.
، جازان.. تدخل طبي ناجح لإعادة الحركة لمريض تعرض لجلطة الدماغية ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر جازان.. تدخل طبي ناجح لإعادة الحركة لمريض تعرض لجلطة الدماغية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.