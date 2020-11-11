، "الكهرباء" توضح أسباب انقطاع كهرباء رميدة وتؤكد إعادة الخدمة للمتأثرين ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
أكدت شركة الكهرباء بخصوص تكرار انقطاع كهرباء أن الأمطار الغزيرة والصواعق التي تعرضت لها بعض ضواحي الطائف، ومنها الرميدة، التي تتغذى من شبكات هوائية، تعرضت الشبكة لعطل طارئ خارج عن الإرادة، وهو ما تسبب بانقطاع الخدمة عن عدد من المشتركين.
وأضافت في ردّها على خبر نشرته "الخليج 365" بعنوان "انقطاع كهرباء رميدة الطائف تتكرر والشركة تعتذر بسبب عطل": قد حضرت الفرق الفنية الميدانية على الفور إلى المكان، وعملت على إصلاح العطل، وتمت إعادة الخدمة إلى جميع المشتركين المتأثرين.
وختمت حديثها مؤكدةً أن الحفاظ على موثوقية الخدمة الكهربائية على رأس أولويات "السعودية للكهرباء"، وتهيب بكل المشتركين الإبلاغ عن أي ملاحظة تتعلق بالانقطاعات على مركز البلاغات 933، أو على حساب العناية بالمشتركين.شركة الكهرباء الطائف
"الكهرباء" توضح أسباب انقطاع كهرباء رميدة وتؤكد إعادة الخدمة للمتأثرينصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-11-11
أكدت شركة الكهرباء بخصوص تكرار انقطاع كهرباء أن الأمطار الغزيرة والصواعق التي تعرضت لها بعض ضواحي الطائف، ومنها الرميدة، التي تتغذى من شبكات هوائية، تعرضت الشبكة لعطل طارئ خارج عن الإرادة، وهو ما تسبب بانقطاع الخدمة عن عدد من المشتركين.
وأضافت في ردّها على خبر نشرته "الخليج 365" بعنوان "انقطاع كهرباء رميدة الطائف تتكرر والشركة تعتذر بسبب عطل": قد حضرت الفرق الفنية الميدانية على الفور إلى المكان، وعملت على إصلاح العطل، وتمت إعادة الخدمة إلى جميع المشتركين المتأثرين.
وختمت حديثها مؤكدةً أن الحفاظ على موثوقية الخدمة الكهربائية على رأس أولويات "السعودية للكهرباء"، وتهيب بكل المشتركين الإبلاغ عن أي ملاحظة تتعلق بالانقطاعات على مركز البلاغات 933، أو على حساب العناية بالمشتركين.
11 نوفمبر 2020 - 25 ربيع الأول 1442
02:27 PM
أكدت أن الحفاظ على موثوقية الخدمة على رأس أولويات "الشركة
أكدت شركة الكهرباء بخصوص تكرار انقطاع كهرباء أن الأمطار الغزيرة والصواعق التي تعرضت لها بعض ضواحي الطائف، ومنها الرميدة، التي تتغذى من شبكات هوائية، تعرضت الشبكة لعطل طارئ خارج عن الإرادة، وهو ما تسبب بانقطاع الخدمة عن عدد من المشتركين.
وأضافت في ردّها على خبر نشرته "الخليج 365" بعنوان "انقطاع كهرباء رميدة الطائف تتكرر والشركة تعتذر بسبب عطل": قد حضرت الفرق الفنية الميدانية على الفور إلى المكان، وعملت على إصلاح العطل، وتمت إعادة الخدمة إلى جميع المشتركين المتأثرين.
وختمت حديثها مؤكدةً أن الحفاظ على موثوقية الخدمة الكهربائية على رأس أولويات "السعودية للكهرباء"، وتهيب بكل المشتركين الإبلاغ عن أي ملاحظة تتعلق بالانقطاعات على مركز البلاغات 933، أو على حساب العناية بالمشتركين.
، "الكهرباء" توضح أسباب انقطاع كهرباء رميدة وتؤكد إعادة الخدمة للمتأثرين ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "الكهرباء" توضح أسباب انقطاع كهرباء رميدة وتؤكد إعادة الخدمة للمتأثرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.