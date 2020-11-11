شكرا لقرائتكم خبر عن إتلاف 7 أطنان بصل فاسد في سوق الخضار بالدمام والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد عبد العزيز الصفيان أن ضبط هذه الكميات يأتي استمراراً للجولات الرقابية المكثفة التي تقوم بها الإدارة العامة للأسواق بوكالة الخدمات بالأمانة على مدار الساعة للتأكد من سلامة الأغذية.
وأكد الصفيان أنه تمت مصادرة وإتلاف كامل كمية البصل الفاسد، وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية بحق المخالف، مشيراً الى أن الأمانة رفعت خلال الفترة الماضية من وتيرة أعمالها الرقابية بأسواق النفع العام، للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية لضمان توفير بيئة وغذاء آمن للمتسوقين.
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