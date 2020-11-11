شكرا لقرائتكم خبر عن الدكتور العواد يبحث التعاون مع السفير الأمريكي والان نبدء بالتفاصيل

استقبل رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد في مكتبه اليوم، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة جون أبي زيد. وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون في مجال حقوق الإنسان وسبل تعزيزها.

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