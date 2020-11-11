شكرا لقرائتكم خبر عن الاستيراد يتجاوز 8 مليون رأس .. خطة عمل لرفع الناتج المحلي للحوم والان نبدء بالتفاصيل

• مطالب بدعم صغار المربين وكبح أسعار الأعلاف والأدوية

دعت الجمعية التعاونية للثروة الحيوانية والأعلاف بمنطقة مكة المكرمة، إلى ضرورة دعم صغار المربين وكبح أسعار الأعلاف والأدوية، بهدف رفع الناتج المحلي للحوم الحمراء، وشددت في الاجتماع الأول لمجلس إدارتها، على مراعاة الجودة العالية والأسعار التنافسية في الثروة الحيوانية والأعلاف، والمساهمة في إقامة مشاريع تنموية تقلل من حجم المستورد الذي يتجاوز 8 مليون رأس من الثروة الحيوانية من عدة دول .

وتناول اللقاء الذي ترأسه إبراهيم بن عجير الثقفي رئيس الجمعية، بحضور نائبه د. عادل عبدالغني الصحفي إبراز الجهود الحثيثة التي تبذلها دائماً وزارة البيئة والمياه والزراعة وصندوق التنمية الزراعي بعدما قامت خلال العام الجاري بدعم العديد من مربين الماشية والمزارعين، وشدد د. الصحفي على الأهداف الرئيسية للجمعية التي تركز على رفع الأداء والجودة، وتخفيف الأعباء على مربي الماشية، مع تعزيز سلامة الغذاء وتوفير الخدمات العمالية المدربة (الرعاة)، إضافة إلى الإسهام في رفع الطاقة التسويقية لمربي المواشي، وموازنة العرض والطلب في السوق وكبح أسعار الأعلاف والأدوية وأسعار الماشية.

وأكد د. فهد الشلوي أنه تم وضع رؤية ورسالة وأهداف طموحة، تستمد قوتها من الدعم الذي تلقاه الجمعيات التعاونية كافةً من لدن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين صاحب السمو الأمير الملكي محمد بن سلمان "حفظهما الله" وترتكز على رؤية المملكة 2030 ، مشيراً أن الرسالة هي السعي لتوفير مقومات تنمية الثروة الحيوانية والأعلاف والحفاظ على السلالات والتنمية المستدامة وجودة الحياة.