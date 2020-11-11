شكرا لقرائتكم خبر عن 26 مخالفة للتدابير الوقائية من «كوفيد19» بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس، 923 جولة رقابية صحية، و 6 جولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، أسفرت عن ضبط 26 مخالفة لحالات تُعنى بالتدابير الصحية المرتبطة بفيروس "كوفيد19"، وتكدس في الأسواق المركزية ومساكن العمالة.

كما قامت الأمانة بغسل وتعقيم وتطهير 731 موقعاً، بمشاركة 478 فرداً من الكوادر بالإصحاح البيئي، ورفع 7442 طنا من النفايات، وإزالة 4136 مترا مكعبا من الأنقاض والمخلفات، بمشاركة 9413 فرداً من الكوادر البشرية بالنظافة.