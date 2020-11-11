عداء الأمير هاري مع العائلة المالكة البريطانية يتفاقم

2020-11-11

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

أفادت تقارير الصحافة البريطانية أن العداء بين الأمير هاري والعائلة المالكة البريطانية، يتفاقم ويزداد سوءًا، وباتت هناك إشارات واضحة على استغناء حفيد الملكة إليزابيث عن عائلته.

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطاني، التقطت صور لهاري وميغان وهما يضعان الزهور في مقبرة لوس أنجلوس الوطنية بعد أن ورد أن قصر باكنغهام رفض طلبه لوضع إكليل من الزهور نيابة عنه.

ويأتي طقس وضع الزهور على مقابر الجنود كجزء من طقوس العائلة المالكة البريطانية لإحياء ذكرى جنود الحرب العالمية الذي ضحوا بحياتهم من أجل سلامة وأمان الوطن، ولا يوجد استثناء أو عذر لعدم القيام بهذا الواجب ولا حتى عند تفشي جائحة فيروس كورونا.

ويحضر هذا الطقس كبار أفراد العائلة الملكية، بمن في ذلك الملكة إليزابيث الثانية، وكيت ميدلتون، والأمير وليام، والأمير تشارلز.

وقال مصدر مقرب من العائلة، إن الملكة إليزابيث لم يخبرها أحد أبدًا عن طلب الأمير هاري، متابعًا: ازدراء هاري أيضًا يخبرنا كثيرًا عن ديناميكيات أفراد العائلة المالكة منذ خروجه وميغان من منصبيهما كأحد كبار أفراد العائلة المالكة البريطانية.

وقال المؤرخ وكاتب السير الذاتية، روفيرت لاسي لمجلة نيوزويك: أعتقد أن هذا مؤشر على أن الأمور أسوأ مما كنا نعتقد، إذا كان كل شيء يجري على ما يرام، فلا يبدو أن هناك سببًا لعدم وضع إكليل من الزهور باسم الأمير هاري، إذا أرادت العائلة المالكة أو القصر التعاون فيبدو أنه طلب معقول تمامًا، لكن مجريات الأمور لا تبشر بالخير.

وبحسب ما ورد لم يتم إخطار الملكة بطلب الأمير هاري وهو ما جعله يشعر بحزن شديد.

وقد خدم هاري في القوات المسلحة لمدة عقد من الزمن قبل أن يعود إلى الحياة كعضو متفرغ في العائلة المالكة البريطانية، وهو ما يجعله مستحقًا لوضع إكليل من الزهور على قبر الجندي المجهول.

وكانت قد أُثيرت شائعات عن عداء القصر الملكي والروابط الوثيقة بين أفرادها في مارس من العام الماضي منذ إنشاء منزل جديد لهاري وميغان بعيدًا عن قصر كنسينغتون، ثم إعلانهما أنهما سيتنحيان عن مهامها.



