غرفة مكة تطلق غدًا أول منصة للاستشارات من نوعها

2020-11-11

متابعات الخليج 365 - واس

تطلق الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة غداً، أول منصة استشارات من نوعها على مستوى الغرف السعودية وذلك خلال الاحتفال بأسبوع ريادة الأعمال العالمي، الذي يستمر حتى 19 من نوفمبر الجاري، بهدف دعم رواد ورائدات الأعمال في مختلف قطاعات الأعمال من خلال توفير المستشارين والمختصين الذي يقدمون برامج الدعم المختلفة بغية إيجاد بيئة استثمار جاذبة ومستدامة.

وأوضح الأمين العام لغرفة مكة المكرمة المهندس عصمت عبد الكريم معتوق، أن إطلاق “منصة الاستشارات” التابعة لمركز ريادة الأعمال سيشهد حزمة متنوعة من البرامج التي تستهدف فئات المجتمع المختلفة عبر سلسلة من اللقاءات أن المنصة ستقدم استشاراتها مجانا خلال أسبوع ريادة الأعمال، حيث سيواكب ذلك إطلاق سلسلة من اللقاءات الخاصة بريادة الأعمال التي تقدم بواسطة نخبة من رجال الأعمال وممثلي الجهات الحكومية وعدد من المسؤولين.

من جهته، أشار مدير مركز ريادة الأعمال بغرفة مكة المكرمة وديع مليباري إلى أن منصة الاستشارات بالغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة هي منصة إلكترونية تعمل كداعم في مجال الاستشارات استجابة لطلبات العملاء من رواد ورائدات الأعمال مقابل مبالغ رمزية تحدد على حسب نوع الاستشارة والقطاع والتخصصات من دراسات جدوى لريادة الأعمال، والاستشارات القانونية والمالية والإدارية والفنية والتسويقية، وسيتم إضافة الاستشارات الطبية فيما بعد.

وقال: إن المستشارين يعلمون لدعم ورواد ورائدات الأعمال إلكترونيا عبر المنصة، بتقديم خبراتهم وخدماتهم بعد أن يتم تعاقدهم مع غرفة مكة المكرمة، وعبر التعامل الالكتروني تتم عملية التعاقد وتحديد موعد المحاضرات حسب ما هو متاح لهم.

وأشار مدير مركز ريادة الأعمال بغرفة مكة إلى أن منصة الاستشارات بغرفة مكة المكرمة توفر الجهد والوقت، حيث يتم توفير مستشارين من مختلف المناطق من داخل المملكة “أون لاين”، وفي مرحلة قادمة سيتم فتح المجال لتوفير مستشارين من خارج المملكة، مبينًا أن المنصة ستستفيد من اتفاقية مبرمة مع عدة جهات حكومية وخاصة مما سيفتح المجال لاستقطاب مستشارين من مختلف المستويات.

