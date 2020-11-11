خطة ترامب البديلة تحتوي على صفقات بـ 100 مليون دولار  

2020-11-11

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

يخطط دونالد ترامب للفوز بصفقات تأليف كتب وتقديم برامج تلفزيونية تبلغ قيمتها نحو 100 مليون دولار كجزء من خطة بديلة إذا فشلت معركته الانتخابية القانونية في تأمين فترة ولاية ثانية له.

وقال مصدر مقرب من الرئيس الأمريكي المنتهية صلاحيته إن ترامب تنهال عليه العروض التلفزيونية وصفقات تأليف الكتب عن الفترة التي قضاها في البيت الأبيض، بالإضافة إلى عروض أخرى للظهور في البرامج التلفزيونية.

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، قال المصدر إن هذه العروض تأتي ضمن إطار الخطة البديلة للرئيس إذا لم يفز في حرب التصويت.

وتابع: بالطبع أي شيء من ذلك يحمل نجاحًا كبيرًا، من الـ 70 مليون صوت من أنصار ترامب الذين صوتوا له في الانتخابات إلى الـ 74 مليون صوت الذين صوتوا ضده، كل ذلك سيترجم إلى جمهور محتمل لمؤلفات ترامب.

ويأتي ذلك في الوقت الذي يواصل فيه ترامب رفض التنازل لجو بايدن بعد إعلان وسائل الإعلام الأمريكية فوزه، كما يستمر في تقديم مزاعم بشأن تزوير الناخبين على نطاق واسع.

ملفات ترامب

ويمتلك ترامب بالفعل مجموعة كبيرة تتكون من 19 كتابًا بدءًا من كتب النصائح التجارية مثل Think Big and Kick Ass إلى كتاب عن الجولف بعنوان: أفضل نصيحة غولف تلقيتها على الإطلاق، وصدر كتابه الأخير Crippled America في عام 2015، قبل عام واحد من فوزه في انتخابات عام 2016.

وترامب لن يكون الأول إذا اتبع هذا النهج بعد مغادرته البيت الأبيض، فقد حصل باراك أوباما والسيدة الأولى السابقة ميشيل أوباما على صفقة بقيمة 65 مليون دولار مع شركة Crown في عام 2017، وسيُطرح أحدث كتاب لباراك بعنوان A Promised Land على الرفوف الأسبوع المقبل.