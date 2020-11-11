شكرا لقرائتكم إغلاق مستشفى خاص في المدينة المنورة بسبب مخالفات طبية ووقائية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-11-11 إغلاق مستشفى خاص في المدينة المنورة بسبب مخالفات طبية ووقائية الصحة شددت على أهمية الالتزام بالضوابط والتعليمات متابعات الخليج 365 - المدينة المنورة أغلقت صحة منطقة المدينة المنورة مستشفى خاصاً تحفظياً بسبب مخالفات طبية ووقائية. وشددت صحة المدينة المنورة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، على المنشآت الصحية الالتزام بالضوابط والتعليمات حفاظًا على سلامة الجميع. وأكدت صحة المدينة أن فرق التوعية الصحية مستمرة لخدمة المواطنين والمقيمين والزوار في المنطقة، مشددةً على أن الالتزام بالإجراءات الوقائية يقي من الإصابة بفيروس كورونا. ودعت إلى تحميل تطبيق توكلنا عبر الرابط هنا.



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