MSCI تضم 5 شركات سعودية لمؤشر الأسواق الناشئة

2020-11-11

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشفت المراجعة نصف السنوية مؤسسة “إم إس سي آي” للأسواق الناشئة مورجان ستانلي “سابقًا” إدراج خمس شركات سعودية إلى مؤشرها للشركات الصغيرة هي أملاك، وحلواني إخوان واللجين والسعودية للخدمات الصناعية والسعودية للأسماك.

وبحسب التقرير الصادر من المؤسسة على موقعها الإلكتروني، فقد قررت ضم سهم شركة أرامكس المدرج بسوق دبي المالي لمؤشر الشركات ذات رأس المال الصغير.

وأشار التقرير إلى خروج شركة ديار للتطوير العقاري و”دي إكس بي إنترتينمينتس” من مؤشر “إم.إس.سي.آي” القياسي العالمي.

وذكر التقرير أنه من المتوقع حذف شركة دي إكس بي إنترتينمنتس من أسواق المال في الإمارات، من المؤشر للشركات ذات رأس المال الصغير في الإمارات (وزن نسبي حالي 2.5 بالمائة)، حسبما أفاد التقرير البحثي الذي اطلع عليه “مباشر”.

وفيما يتعلق بالشركات المحتمل إضافتها، فتوقعت “بلتون” إضافة الشركة العالمية القابضة، والتي من المتوقع إضافتها للمرة الأولى في المؤشر القياسي للسوق الإماراتية، مع وزن متوقع 9.1 بالمائة.

وبتلك التوقعات تعتبر الشركة العالمية القابضة رابع أكبر شركة بعد بنك أبوظبي الأول، ومجموعة الإمارات للاتصالات، وبنك أبوظبي التجاري ضمن المؤشر.

وأصدرت مؤسسة مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال “MSCI” تحديثًا جديدًا لقائمة الأسهم التي ستشملها ترقية بورصة الكويت إلى مصافّ الأسواق الناشئة خلال الشهر الجاري في خطوة من الممكن أن تضخ ملياري دولار على الأقل من تدفقات الاستثمارات الخاملة.

وضمت القائمة 7 أسهم كويتية شملت كلًا من بنك الكويت الوطني، وبيت التمويل الكويتي “بيتك”، وشركة الاتصالات المتنقلة “زين”، إضافة إلى بنك بوبيان، وشركة أجيليتي، وبنك الخليج، وشركة المباني.

