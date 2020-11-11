جامعة الملك خالد تعلن مواعيد التحويل الداخلي والخارجي والبكالوريوس التكميلي

2020-11-11

متابعات الخليج 365-حسن عسيري-أبها

أعلنت عمادة القبول والتسجيل بجامعة الملك خالد مواعيد فتح البوابة الإلكترونية (أكاديميًا) لإدخال طلبات التحويل الداخلي والخارجي، وذلك للطلاب والطالبات الراغبين في التحويل داخل كليات الجامعة، والتحويل إلى جامعة الملك خالد من جامعات أخرى، للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 1442هـ.

وأوضح عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور عبدالمحسن بن عيد القرني أنه سيبدأ استقبال طلبات التحويل من تخصص إلى آخر ومن كلية إلى كلية أخرى اعتبارًا من يوم 20 جمادى الأولى وحتى الـ 25 من الشهر نفسه، كما تستقبل العمادة طلبات التحويل الخارجي من جامعة أخرى إلى جامعة الملك خالد وتغيير الدرجة العلمية (التحويل من بكالوريوس إلى دبلوم) بدءًا من اليوم الأول من شهر جمادى الأولى وحتى اليوم الـ 25 من الشهر نفسه، فيما سيبدأ التسجيل ببرنامج البكالوريوس التكميلي لخريجي كليات المجتمع بجامعة الملك خالد (ترقية الدرجة العلمية للبكالوريوس لخريجي الدبلوم من جامعة الملك خالد) اعتبارًا من الـ 1 من شهر جمادى الأولى وحتى اليوم الـ 29 من الشهر نفسه، وسيعلن موعد الاختبار ومقره لاحقًا.

ودعا القرني الراغبين في الاطلاع على شروط وآليات ومواعيد التحويل والتسجيل ببرنامج البكالوريوس التكميلي إلى الاطلاع على موقع الجامعة أو على الرابط هنا.

وأشار القرني إلى أن تقديم طلبات التحويل سيكون إلكترونيًّا عبر البوابة الإلكترونية، منوهًا بأهمية التقيد بمواعيد التحويل المعلنة، حيث لا يتم استقبال الطلب اليدوي، كما ستكون المفاضلة إلكترونية حسب المقاعد المتاحة والمعدلات التراكمية.

