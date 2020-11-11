طريقة طلب تركيب عداد كهرباء مؤقت بالخطوات من شركة الكهرباء السعودية

أوضحت شركة الكهرباء السعودية في ردها على استفسار من أحد المواطنين بشأن طريقة طلب تركيب عداد كهرباء مؤقت، وقالت أنه يمكن تقديم الطلب عبر موقع الشركة السعودية للكهرباء على شبكة الإنترنت، وأوضحت الطريقة بالخطوات وهو ما سيرد بيانه في السطور القادمة.

طلب تركيب عداد كهرباء مؤقت

خطوات طلب تركيب عداد كهرباء مؤقت

وقالت شركة الكهرباء في ردها على استفسار بشأن الطريقة التي يتم بها تقديم طلب عداد مؤقت اتباع الخطوات التالية:

الدخول على موقع الشركة السعودية للكهرباء https://www.se.com.sa/ar-sa/Pages/home.aspx

الضغط على أيقونة خدمات إضافية.

الضغط على طلبات الخدمة الكهربائية.

الضغط على عداد مؤقت.

مراحل تركيب العدادات الذكية

وكانت شركة الكهرباء أكدت في وقت سابق أن عملية تركيب عدادات الكهرباء الذكية تسير وفق الخطط المرسومة لذلك ودون أي تكلفة على المشترك والتي تمر عملية التركيب بـ3 مراحل وهي:

استبدال العداد الحالي بالعداد الذكي.

ربط أنظمة الاتصالات.

ربط أنظمة الفوترة وإتاحتها على تطبيق الكهرباء للأجهزة الذكية.

وأشارت الشركة إلى أن مشروع العدادات الذكية هو المشروع الأهم نحو التحول الرقمي بهدف الارتقاء بمستوى الخدمة نحو الافضل، ووفقًا لرؤية المملكة 2030، ويتضمن المشروع تركيب نحو 10 مليون عداد ذكي في أحاء المملكة، في مدة أقصاها نهاية مارس 2021، على أن تكون 35% منها كحد أدنى، تدعم المحتوى المحلي (إنتاج سعودي).

وأوضحت شركة الكهرباء في ذات السياق بقولها :”إنه بعد اكتمال جميع مراحل المشروع، ستتيح العدادات الذكية مجموعة من المميزات التي تسهم في تحسين خدمات الكهرباء في المملكة، حيث تقدم منظومة آلية من القراءة وحتى الفوترة، دون أي تدخل بشري في إدخال القراءات أو آليات الفوترة، كما تتيح مراقبة الاستهلاك بشكل لحظي من خلال تطبيقات الأجهزة الذكية، والحصول على معلومات تفصيلية لاستهلاك الكهرباء بما يساعد المشترك على تعديل النمط الاستهلاكي”.