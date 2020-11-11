اخبار السعوديه

تحذير أمني عالي الخطورة يتعلق بتحديثات "أدوب".. هذا ما يفعله المهاجم

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

Advertisements
محمد بن مسعود - الدمام - المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني أوصى بتحديث النسخ المتأثرة

أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، اليوم، تحذيراً أمنياً عالي الخطورة بخصوص عدة تحديثات أصدرتها "أدوب" لمعالجة عدد من الثغرات في عدة منتجات.

وقال المركز إن التحذير يستهدف القطاعات كافة ورقمه هو 2036 - 2020، وكشف أنه يمكن للمهاجم استغلال الثغرات والكشف والإفصاح غير المصرح به للمعلومات وتنفيذ برمجيات خبيثة.

وعن الإجراءات الوقائية، أوصى المركز بتحديث النسخ المتأثرة، موضحاً أن "أدوب" أصدرت توضيحاً لهذه التحديثات وفق ما يلي:

https://helpx.adobe.com/security/products/connect/apsb20-69.html

https://helpx.adobe.com/security/products/reader-mobile/apsb20-71.htmlالمركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني

11 نوفمبر 2020 - 25 ربيع الأول 1442 02:05 PM

المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني أوصى بتحديث النسخ المتأثرة

تحذير أمني عالي الخطورة يتعلق بتحديثات "أدوب".. هذا ما يفعله المهاجم
وكالة الأنباء السعودية (واس)

أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، اليوم، تحذيراً أمنياً عالي الخطورة بخصوص عدة تحديثات أصدرتها "أدوب" لمعالجة عدد من الثغرات في عدة منتجات.

وقال المركز إن التحذير يستهدف القطاعات كافة ورقمه هو 2036 - 2020، وكشف أنه يمكن للمهاجم استغلال الثغرات والكشف والإفصاح غير المصرح به للمعلومات وتنفيذ برمجيات خبيثة.

وعن الإجراءات الوقائية، أوصى المركز بتحديث النسخ المتأثرة، موضحاً أن "أدوب" أصدرت توضيحاً لهذه التحديثات وفق ما يلي:

https://helpx.adobe.com/security/products/connect/apsb20-69.html

https://helpx.adobe.com/security/products/reader-mobile/apsb20-71.html

الكلمات المفتاحية

، تحذير أمني عالي الخطورة يتعلق بتحديثات "أدوب".. هذا ما يفعله المهاجم ،
المصدر : الخليج 365

كانت هذه تفاصيل خبر تحذير أمني عالي الخطورة يتعلق بتحديثات "أدوب".. هذا ما يفعله المهاجم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا

"