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أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، اليوم، تحذيراً أمنياً عالي الخطورة بخصوص عدة تحديثات أصدرتها "أدوب" لمعالجة عدد من الثغرات في عدة منتجات.
وقال المركز إن التحذير يستهدف القطاعات كافة ورقمه هو 2036 - 2020، وكشف أنه يمكن للمهاجم استغلال الثغرات والكشف والإفصاح غير المصرح به للمعلومات وتنفيذ برمجيات خبيثة.
وعن الإجراءات الوقائية، أوصى المركز بتحديث النسخ المتأثرة، موضحاً أن "أدوب" أصدرت توضيحاً لهذه التحديثات وفق ما يلي:
https://helpx.adobe.com/security/products/connect/apsb20-69.html
https://helpx.adobe.com/security/products/reader-mobile/apsb20-71.htmlالمركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني
11 نوفمبر 2020 - 25 ربيع الأول 1442 02:05 PM
المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني أوصى بتحديث النسخ المتأثرةتحذير أمني عالي الخطورة يتعلق بتحديثات "أدوب".. هذا ما يفعله المهاجم
أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، اليوم، تحذيراً أمنياً عالي الخطورة بخصوص عدة تحديثات أصدرتها "أدوب" لمعالجة عدد من الثغرات في عدة منتجات.
وقال المركز إن التحذير يستهدف القطاعات كافة ورقمه هو 2036 - 2020، وكشف أنه يمكن للمهاجم استغلال الثغرات والكشف والإفصاح غير المصرح به للمعلومات وتنفيذ برمجيات خبيثة.
وعن الإجراءات الوقائية، أوصى المركز بتحديث النسخ المتأثرة، موضحاً أن "أدوب" أصدرت توضيحاً لهذه التحديثات وفق ما يلي:
https://helpx.adobe.com/security/products/connect/apsb20-69.html
https://helpx.adobe.com/security/products/reader-mobile/apsb20-71.html
، تحذير أمني عالي الخطورة يتعلق بتحديثات "أدوب".. هذا ما يفعله المهاجم ،
المصدر : الخليج 365
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