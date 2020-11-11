، تحذير أمني عالي الخطورة يتعلق بتحديثات "أدوب".. هذا ما يفعله المهاجم ،

محمد بن مسعود - الدمام - المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني أوصى بتحديث النسخ المتأثرة

أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، اليوم، تحذيراً أمنياً عالي الخطورة بخصوص عدة تحديثات أصدرتها "أدوب" لمعالجة عدد من الثغرات في عدة منتجات.

وقال المركز إن التحذير يستهدف القطاعات كافة ورقمه هو 2036 - 2020، وكشف أنه يمكن للمهاجم استغلال الثغرات والكشف والإفصاح غير المصرح به للمعلومات وتنفيذ برمجيات خبيثة.

وعن الإجراءات الوقائية، أوصى المركز بتحديث النسخ المتأثرة، موضحاً أن "أدوب" أصدرت توضيحاً لهذه التحديثات وفق ما يلي:

https://helpx.adobe.com/security/products/connect/apsb20-69.html

https://helpx.adobe.com/security/products/reader-mobile/apsb20-71.htmlالمركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني