، أمانة العاصمة المقدّسة عن حاويات للملابس التي تحمل شعارها: تحت إشرافنا ،

محمد بن مسعود - الدمام - تأتي هذه المبادرة بعد أن كان عدد منها ينتشر في الأحياء ويحمل أسماءً وهمية

أكّدت أمانة العاصمة المقدّسة، لـ"الخليج 365"، أن الحاويات الخاصة بالملابس والمنتشرة في عدد من المواقع رسمية تقع تحت إشرافها، كما دوّنت ذلك على الحاويات.

تأتي هذه المبادرة بعد أن كان عدد من الحاويات الخاصّة للملابس ينتشر في أحياء وشوارع العاصمة المقدّسة يحمل شعارات وأسماء وهمية يقوم على إدارتها عمالة لا ترتبط بالمسميات الموجودة عليها.

وكانت "الخليج 365" قد تناولت عدداً من التقارير حول هذه الحاويات بعنوان ("الخليج 365" ترصد عمالة مخالفة تجوب شوارع مكة وتسرق ملابس الحاويات) التي أكد لها أصحاب الجمعيات الخيرية المسجلة على الحاويات عدم معرفتهم بها أو إعطائهم تصاريح تتعلق بها.أمانة العاصمة المقدّسة