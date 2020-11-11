- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
أكّدت أمانة العاصمة المقدّسة، لـ"الخليج 365"، أن الحاويات الخاصة بالملابس والمنتشرة في عدد من المواقع رسمية تقع تحت إشرافها، كما دوّنت ذلك على الحاويات.
تأتي هذه المبادرة بعد أن كان عدد من الحاويات الخاصّة للملابس ينتشر في أحياء وشوارع العاصمة المقدّسة يحمل شعارات وأسماء وهمية يقوم على إدارتها عمالة لا ترتبط بالمسميات الموجودة عليها.
وكانت "الخليج 365" قد تناولت عدداً من التقارير حول هذه الحاويات بعنوان ("الخليج 365" ترصد عمالة مخالفة تجوب شوارع مكة وتسرق ملابس الحاويات) التي أكد لها أصحاب الجمعيات الخيرية المسجلة على الحاويات عدم معرفتهم بها أو إعطائهم تصاريح تتعلق بها.أمانة العاصمة المقدّسة
11 نوفمبر 2020 - 25 ربيع الأول 1442 01:56 PM
تأتي هذه المبادرة بعد أن كان عدد منها ينتشر في الأحياء ويحمل أسماءً وهميةأمانة العاصمة المقدّسة عن حاويات للملابس التي تحمل شعارها: تحت إشرافنا
أكّدت أمانة العاصمة المقدّسة، لـ"الخليج 365"، أن الحاويات الخاصة بالملابس والمنتشرة في عدد من المواقع رسمية تقع تحت إشرافها، كما دوّنت ذلك على الحاويات.
تأتي هذه المبادرة بعد أن كان عدد من الحاويات الخاصّة للملابس ينتشر في أحياء وشوارع العاصمة المقدّسة يحمل شعارات وأسماء وهمية يقوم على إدارتها عمالة لا ترتبط بالمسميات الموجودة عليها.
وكانت "الخليج 365" قد تناولت عدداً من التقارير حول هذه الحاويات بعنوان ("الخليج 365" ترصد عمالة مخالفة تجوب شوارع مكة وتسرق ملابس الحاويات) التي أكد لها أصحاب الجمعيات الخيرية المسجلة على الحاويات عدم معرفتهم بها أو إعطائهم تصاريح تتعلق بها.
، أمانة العاصمة المقدّسة عن حاويات للملابس التي تحمل شعارها: تحت إشرافنا ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر أمانة العاصمة المقدّسة عن حاويات للملابس التي تحمل شعارها: تحت إشرافنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.