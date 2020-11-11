إغلاق مستشفى خاص مخالف في المدينة المنورة

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الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى): أغلقت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة، اليوم الأربعاء، مستشفى خاص تحفظاً بسبب مخالفات طبية ووقائية. أغلقت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة، اليوم الأربعاء، مستشفى خاص تحفظاً بسبب مخالفات طبية ووقائية. وشددت "صحة المدينة" على المنشآت الصحية الالتزام بالضوابط والتعليمات حفاظاً على سلامة الجميع.

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