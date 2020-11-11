شكرا لمتابعة خبر عن "الجوازات" تدعو المقيمين لتسجيل بصمات أفراد أسرهم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): دعت المديرية العامة للجوازات اليوم الأربعاء المقيمين إلى ضرورة تسجيل بصمات أفراد أسرتهم جميعاً . دعت المديرية العامة للجوازات اليوم الأربعاء المقيمين إلى ضرورة تسجيل بصمات أفراد أسرتهم جميعاً . وأكدت " الجوازات " أنه يجب تسجيل البصمة لإتمام إجراءات أفراد الأسرة ، وذلك من 6 سنوات فأكثر .

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