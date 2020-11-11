شكرا لمتابعة خبر عن فهد الخضيري: لا تستسلم للجشعين من بائعي المكملات الغذائية عالية السعر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حذر أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات الأستاذ الدكتور فهد الخضيري، اليوم الأربعاء، من الوقوع ضحية لبعض الصيادلة البائعين للفيتامينات أو المكملات الغذائية بسعر مرتفع بكثير عن سعرها الأصلي.

وقال فهد الخضيري: "‏إذا مدح لك الصيدلي البائع فيتامين أو مكمّل وقيمته ٤٥٠ ريال او حتى ٢٠٠ريال، فالمسألة فيها( إنّ) لأن هذا الفيتامين نفسه بالضبط يباع في مواقع عالمية للشراء عبر النت بـ٥٦ ريالا".

وأضاف الدكتور الخضيري: "(أنت أولى بفلوسك)، وإذا ما تعرف تطلب اطلب عن طريق صديق أو زميل أو وسيط، المهم أن لا تستسلم للجشعين " .